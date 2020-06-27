США дадут Украине 50 миллионов долларов на оружие

Украина может получить от США 50 миллионов долларов на летальные средства обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту американского военного бюджета на следующий финансовый год, подготовленного председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом , Украине будет выделено 250 миллионов долларов. Одну пятую этой суммы допускается использовать только на летальные средства обороны.

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей рассмотрит проект бюджета на следующей неделе. После этого его обсудит Палата представителей полного состава. Тем временем Сенат будет рассматривать другую версию оборонного бюджета, подготовленную сенатским комитетом по делам вооруженных сил. Затем специальная комиссия подготовит на их основе общий документ, который должен быть одобрен обоими палатами и подписан президентом США. Этот процесс может продлиться до конца осени или начала зимы.