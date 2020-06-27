Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США дадут Украине 50 миллионов долларов на летальные средства обороны 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
США дадут Украине 50 миллионов долларов на оружие
Фото: Andrew Harnik / Associated Press
Украина может получить от США 50 миллионов долларов на летальные средства обороны. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно проекту американского военного бюджета на следующий финансовый год, подготовленного председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом, Украине будет выделено 250 миллионов долларов. Одну пятую этой суммы допускается использовать только на летальные средства обороны.
Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей рассмотрит проект бюджета на следующей неделе. После этого его обсудит Палата представителей полного состава. Тем временем Сенат будет рассматривать другую версию оборонного бюджета, подготовленную сенатским комитетом по делам вооруженных сил. Затем специальная комиссия подготовит на их основе общий документ, который должен быть одобрен обоими палатами и подписан президентом США. Этот процесс может продлиться до конца осени или начала зимы.
В начале июня Пентагон подтвердил, что Украине будет выделено 250 миллионов долларов, которые пойдут на борьбу с коррупцией, реформы и укрепление обороны страны. 28 мая представители Пентагона сообщили, что успехи Украины в борьбе с коррупцией позволяют поставить ей военную технику на 125 миллионов долларов. Пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы и боевые патрульные катера, которые оснащены 30-миллиметровыми автоматическими пушками.
Видео дня. На Собчак напали в монастыре
Последние новости
На Собчак напали в монастыре На Собчак напали в монастыре В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» Серебренникова приговорили к условному сроку Серебренникова приговорили к условному сроку
Комментарии 1
Армия , Ближний Восток , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Адам Смит , Пентагон , Конгресс США , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы убийцы Захарченко
Названы убийцы Захарченко
Российские наемники вторглись в Ливию
Российские наемники вторглись в Ливию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
Пока вы не уснули: в Кремле жестко осадили Белоруссию
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
«Минус 100!» Фадеев шокировал публику
Видео
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
01:00
Житель Владивостока прокатился по затопленной улице на гидроцикле и попал на видео
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
00:34
Неадекватный водитель спровоцировал ДТП и попал на видео
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
00:28
Боец MMA нокаутировал соперника и попал на видео
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
00:43
Опубликовано видео из опустевшей «автономной зоны» в Сиэтле
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
00:32
Опубликовано видео перехвата американских самолетов-разведчиков над Черным морем
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
03:03
Опубликовано видео со спасенным из воды ребенком
Происшествия
Программа обучения любому навыку попала на видео
01:37
Программа обучения любому навыку попала на видео
Наука и техника
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
03:41
Появилось видео с Серебренниковым сразу после суда
Общество
Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
01:39
Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
Шоу-бизнес
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
00:57
Бузова показала новую квартиру за 120 миллионов
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение