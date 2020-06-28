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США дадут Евросоюзу 4 млрд долларов для «сдерживания России» 

Ura.Ru и ещё 18 15 минут назад
ЕС дадут 4 млрд долларов для «сдерживания России»
Фото: miliman/pickupimage.com
В военном бюджете США на 2021 год появилась строка об «европейской инициативе сдерживания». Предполагается, что на эти расходы будет выделены 3,8 млрд долларов, которые будут направлены преимущественно на противодействие России.
«Предполагается финансирование в размере 3,789 млрд долларов, в частности, для стратегических перевозок морем, спутниковой связи, дозаправки, подводных лодок и противолодочного военного потенциала, которые усиливают сдерживание России», — приводит текст документа ТАСС.
Автор инициативы, член нижней палаты конгресса Адам Смит пояснил, что данная мера «продолжит ограничивать финансирование любой деятельности, способствующей признанию суверенитета России над Крымом». В рамках этой строки бюджета также предполагается, что европейские страны откажутся от любого военного сотрудничества с Россией. Смит при этом подчеркивает, что ограничения не затрагивают двусторонний диалог для «снижения риска возникновения конфликта», в частности, речь идет о Сирии.
Ранее в оборонном бюджете США собирались выделить 1,4 млрд долларов на сдерживание Китая. Посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью, что военные планы Вашингтона откровенно направлены на сдерживание России и Китая, напоминает RT. По словам дипломата, «по сути, речь идёт о гонке вооружений».
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Комментарии 17
Армия , В мире , Адам Смит , Анатолий Антонов , ЕС , ИТАР-ТАСС , США
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