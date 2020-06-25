«Весьма ясный сигнал»: Трамп меняет Германию на Польшу 

Президент Польши Анджей Дуда стал первым зарубежным лидером, которого принимают в Белом доме с начала пандемии коронавируса. Этот визит не обошелся без громких заявлений.

Президент США Дональд Трамп во время встречи пообещал своему польскому коллеге, что при выводе войск из Германии , часть из них обязательно будет размещена в Польше.

«Некоторые из них (американских военных) отправятся домой, а некоторые отправятся в другие места, и Польша будет одним из таких мест, других мест в Европе», — сказал Трамп.

Американское присутствие в Польше будет усилено не только за счет Германии: часть контингента американской армии будет переведена в Польшу из самих США. Содержание американских войск на своей территории будет оплачивать Варшава.

Кроме того, по данным СМИ, Дуда и Трамп также обсуждали вероятность переброски 30 истребителей F-16. Для полного комплекта не хватает только американских ядерных боеголовок. Впрочем, по словам Дуды, таких планов у Варшавы пока нет.

На уточняющий вопрос, не пытается ли американская администрация тем самым направить некий сигнал России , Дональд Трамп подчеркнул, что Москва получает «весьма ясный сигнал», однако Вашингтон все равно рассчитывает на нормализацию отношений.

Между тем, глава Белого дома дал «ясный сигнал» не только России, но и Германии. Берлин, по словам Трампа, должен брать с Варшавы пример.

Американский лидер вновь возмутился сотрудничеством Москвы и Берлина в энергетической сфере. «Я не думаю, что Польша получает какие-либо энергоресурсы из российского трубопровода», — отметил Трамп.

«Они [Германия] тратят миллиарды долларов на покупку российских энергоресурсов, а потом предполагается, что мы должны защищать их от России. Так не работает. Я думаю, что это очень плохо», — добавил он.

Поставил Трамп в пример Берлину и действия Варшавы в рамках НАТО . Он указал, что Польша является одной из немногих стран альянса, кто выполнил обещание направить на оборонные расходы 2% своего национального ВВП.

Глава Белого дома уже давно настаивает, что Германия должна альянсу миллиарды долларов. Трамп недоволен тем, что Берлин не соблюдает данное всеми членами НАТО обещание увеличить на оборонные расходы до 2% ВВП. При этом Германия уже пошла по этому пути, нарастив финансирование до 1,38%. В то же время у США уходит 3,4% государственного бюджета на нужды альянса.

Трамп критикует Берлин по этому вопросу с завидным постоянством. Но помимо этого, в американо-германских отношениях есть и другие проблемы.

В последний год к этим устоявшимся проблемам добавилась одна новая — взаимодействие Берлина с Пекином. С начала весны Белый дом усилил антикитайский вектор своей политики, возложив на КНР ответственность за начало пандемии коронавируса и обвинив китайскую сторону в «контроле» над Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Впоследствии США приостановили финансирование и свое участие в ВОЗ, прикрываясь подозрениями в отношении КНР, призвав своих европейских партнеров обратить внимание на сложившуюся ситуацию, но столкнулись лишь с критикой, в особенности со стороны Германии.

Кроме того, Берлин не поддерживает санкционную политику Вашингтона по китайскому Гонконгу, у которого Пекин якобы отбирает независимость.

Отдельным аспектом стоит выделить стремление Евросоюза к крупному инвестиционному соглашению с Китаем. Как писал Politico, главным идеологом этого процесса выступает Германия, она же стремится закрыть сделку за время своего шестимесячного председательства в Совете ЕС

В совокупности все эти факторы мешают США в организации сплоченной кампании против Китая, что, вероятно, не слишком нравится Вашингтону.

В конечном итоге американский контингент в Германии будет сокращен с 52 тыс. человек до 25 тыс. Согласно официальным данным, в ФРГ располагается порядка 35 тыс. военнослужащих США, 10 тыс. гражданских служащих Пентагона и примерно 2 тыс. контрактных работников.

Эти действия раздражают не только Берлин, но и других американских союзников. Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг , военное присутствие США в Европе сейчас больше, чем было до 2017 года, но также дал понять, что не считает вывод военных из Германии полезным ни для НАТО, ни для Вашингтона.