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Госдеп заявил, что у России есть проект по разобщению НАТО 

РИА Новости 1 час назад
«Не бывать этому»: США раскрыли проект России по НАТО
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил о якобы наличии у России "параллельного проекта" по разобщению НАТО, но заверил, что ему не быть успешным.
Взамен он предложил РФ сконцентрировать усилия на другой проблеме — наращивании сил Китаем.
"У России есть параллельный проект, пытающийся разделить НАТО. Не бывать этому… Россия должна сосредоточиться на реальной проблеме: скрытном наращивании (сил — ред.) Китаем", — написал он в своём Twitter.
Биллингсли возглавлял делегацию США на российско-американских консультациях по вопросам стратегической стабильности, которые прошли в Вене 22-23 июня. С российской стороны на ней присутствовала делегация во главе с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Обсуждался вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
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Армия , Войска , Оружие , Политика , США , Сергей Рябков , МИД , Госдеп США , НАТО , Китай
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