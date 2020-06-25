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США упрекнули Германию в недооценке военной угрозы от России 

Lenta.ru 2 часа назад
США упрекнули Германию в недооценке угрозы от РФ
Фото: Lenta.ru
Госсекретарь США Майк Помпео упрекнул Германию в недооценке военной угрозы со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Помпео, траты ФРГ на оборону составляют около одного процента ВВП.
«Это фактически признание, что они не считают Россию серьезной угрозой, мы так расцениваем это», — сказал он.
Ранее посольство РФ в США призвало американских сенаторов перестать пугать жителей Америки и Европы «российской угрозой».
«Мы призываем американских законодателей проявить сдержанность в своих эмоциях и суждениях. Нам необходимо поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет подобных намерений», — заявили представители дипломатической миссии.
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Армия , В мире , Европа , США , Германия
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