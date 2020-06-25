США упрекнули Германию в недооценке угрозы от РФ

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Госсекретарь США Майк Помпео упрекнул Германию в недооценке военной угрозы со стороны России . Об этом сообщает ТАСС.

По словам Помпео, траты ФРГ на оборону составляют около одного процента ВВП.

«Это фактически признание, что они не считают Россию серьезной угрозой, мы так расцениваем это», — сказал он.

Ранее посольство РФ в США призвало американских сенаторов перестать пугать жителей Америки и Европы «российской угрозой».