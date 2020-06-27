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Адмирал США предупредил об угрозе российских подлодок в Средиземном море 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Адмирал США предупредил об угрозе российских подлодок
Фото: РИА Новости
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго предупредил об угрозе российских подлодок, присутствие которых превращает Средиземное море в одну из самых милитаризованных зон в мире. Его слова приводит Stars and Stripes.
Фогго заявил, что российская сторона развернула там тихие, современные дизельные подводные лодки, вооруженные «Калибрами». Также адмирал обратил внимание на скорость российских подлодок, которые, по его словам, способны отправиться в любую точку европейских вод и поразить ракетами любую столицу Европы или Африки.
«Это подчеркивает необходимость поддержания военно-морского присутствия на европейских морских путях», — рассказал Фогго.
Он также призвал подумать о том, «что Россия делает в Крыму и Тартусе и какую угрозу может представлять, укрепляя оплот в Ливии».
В марте сообщалось, что в Сирию отправился пятый за неделю корабль Военно-морского флота (ВМФ) России. Большой десантный корабль «Цезарь Куников» прошел Босфор и Дарданеллы и вошел в Средиземное море. Отмечается, что он направился в сирийский порт Тартус, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России.
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Комментарии
Армия , Джеймс Фогго , США
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