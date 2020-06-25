Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Террористы бросили Т-90 в бой против террористов 

Lenta.ru 2 часа назад
Террористы бросили Т-90 в бой против террористов
Фото: @200_zoka
Боевики сирийской исламистской коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) бросили трофейный танк Т-90 в бой в Идлибе с группировками, связанными с «Аль-Каидой». Фотография боевой машины на улицах города появилась в Twitter.
На снимке запечатлен Т-90 образца 1992 года, имеющий наиболее скромное оснащение из всех танков данной модели, пишет «Российская газета». Кроме того, у доставшегося террористам танка до сих пор неисправна башенная зенитная пулеметная установка, отмечает издание. Машина была захвачена в феврале этого года у сирийской армии и была в неисправном состоянии.
Сейчас в Идлибе ведутся ожесточенные столкновения между боевиками ХТШ и сразу несколькими группировками, которые связаны с «Аль-Каидой», сообщало 24 июня Al-Masdar News. Последние намерены изгнать ХТШ из Идлиба и уже начали наступление в западной части города, захватив с помощью значительных сил здание тюрьмы, фабрику и несколько жилых домов. Сообщается о десятках погибших и раненых.
Ведущая роль в наступлении против ХТШ приписывается двум группировкам — «Хурас ад-Дин» и «Ансар аль-Таухид». Первая, как пишет Al-Masdar News, которой в основном руководят боевики иорданского происхождения, участвовавшие в боях в Афганистане, Ираке, Боснии и на Северном Кавказе; в арабских и английских СМИ ее часто называют «Аль-Каида 2.0». Вторая была создана в 2018 году бывшими членами группировки, отколовшейся от «Джабхат ан-Нусры». Обе организации лояльны «Аль-Каиде».
Сирийские военные регулярно теряют поставленные им из России Т-90. Один из этих танков был захвачен протурецкими боевиками в ходе февральских боев с сирийской армией и протурецкими боевиками. В марте военные вернули его себе.
«Хайат Тахрир аш-Шам», «Аль-Каида» и «Джабхат ан-Нусра» признаны в России террористическими организациями и запрещены.
Видео дня. Звезд российского шоу-бизнеса обвиняют в плагиате
Последние новости
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам Стало известно о новом обращении Путина к россиянам Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля Самоубийство сына Никиты Хрущева опровергли Самоубийство сына Никиты Хрущева опровергли
Комментарии 3
Армия , Африка , Ближний Восток , Джебхат ан-Нусра , Аль-Каида , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет тяжелый август
Россию ждет тяжелый август
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
Раскрыта биография солдата-провокатора на параде
Пивоваров лишился работы
Пивоваров лишился работы
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Собчак срочно сделали сложнейшую операцию
Видео
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
00:52
Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
00:46
Опубликовано видео шоу акробатов над вершинами Альп
В мире Европа
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
00:34
Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР
Армия Оружие
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
03:54
Опубликовано видео подробностей о «фабрике младенцев» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
01:37
Появилось видео задержания лидеров разных ОПГ
Происшествия
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
02:41
Слетевшая туфля участницы парада попала на видео
Общество
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
00:26
Появилось видео эвакуации Митинского радиорынка
Происшествия
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
01:14
Кокорин дал напутствие Ефремову и попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
00:48
Опубликовано видео салюта Победы в Москве
Общество
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
00:07
Флаг России в небе над центром Москвы попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение