Террористы бросили Т-90 в бой против террористов 

Боевики сирийской исламистской коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ) бросили трофейный танк Т-90 в бой в Идлибе с группировками, связанными с «Аль-Каидой» . Фотография боевой машины на улицах города появилась в Twitter.

На снимке запечатлен Т-90 образца 1992 года, имеющий наиболее скромное оснащение из всех танков данной модели, пишет «Российская газета». Кроме того, у доставшегося террористам танка до сих пор неисправна башенная зенитная пулеметная установка, отмечает издание. Машина была захвачена в феврале этого года у сирийской армии и была в неисправном состоянии.

Сейчас в Идлибе ведутся ожесточенные столкновения между боевиками ХТШ и сразу несколькими группировками, которые связаны с «Аль-Каидой», сообщало 24 июня Al-Masdar News. Последние намерены изгнать ХТШ из Идлиба и уже начали наступление в западной части города, захватив с помощью значительных сил здание тюрьмы, фабрику и несколько жилых домов. Сообщается о десятках погибших и раненых.

Ведущая роль в наступлении против ХТШ приписывается двум группировкам — «Хурас ад-Дин» и «Ансар аль-Таухид». Первая, как пишет Al-Masdar News, которой в основном руководят боевики иорданского происхождения, участвовавшие в боях в Афганистане, Ираке, Боснии и на Северном Кавказе; в арабских и английских СМИ ее часто называют «Аль-Каида 2.0». Вторая была создана в 2018 году бывшими членами группировки, отколовшейся от « Джабхат ан-Нусры ». Обе организации лояльны «Аль-Каиде».

Сирийские военные регулярно теряют поставленные им из России Т-90. Один из этих танков был захвачен протурецкими боевиками в ходе февральских боев с сирийской армией и протурецкими боевиками. В марте военные вернули его себе.

«Хайат Тахрир аш-Шам», «Аль-Каида» и «Джабхат ан-Нусра» признаны в России террористическими организациями и запрещены.