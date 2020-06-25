США перехватили российские Ил-38 в районе Аляски

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Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) заявило в четверг о перехвате двух российских морских патрульных самолетов в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски

"Истребители F-22 НОРАД при поддержке самолета-заправщика KC-135 Stratotanker Транспортного командования Военно-воздушных сил США перехватили два российских морских патрульных самолета Ил-38, которые вошли в идентификационную зону ПВО Аляски прошлой ночью", — сообщили в его пресс-службе.

Утверждается, что самолеты прошли в 50 милях (около 93 км) от острова Унимак вдоль Алеутских островов и находились в идентификационной зоне ПВО Аляски порядка четырех часов.

"Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушили воздушные границы США и Канады", — подчеркнули в НОРАД.

В командовании заявили, что этот перехват российских самолетов стал пятым с начала месяца.

Комментарием российской стороны ТАСС на данный момент не располагает.