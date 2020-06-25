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Американские военные заявили о перехвате двух российских самолетов Ил-38 в районе Аляски 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
США перехватили российские Ил-38 в районе Аляски
Фото: РИА Новости
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) заявило в четверг о перехвате двух российских морских патрульных самолетов в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски.
"Истребители F-22 НОРАД при поддержке самолета-заправщика KC-135 Stratotanker Транспортного командования Военно-воздушных сил США перехватили два российских морских патрульных самолета Ил-38, которые вошли в идентификационную зону ПВО Аляски прошлой ночью", — сообщили в его пресс-службе.
Утверждается, что самолеты прошли в 50 милях (около 93 км) от острова Унимак вдоль Алеутских островов и находились в идентификационной зоне ПВО Аляски порядка четырех часов.
"Самолеты оставались в международном воздушном пространстве и ни разу не нарушили воздушные границы США и Канады", — подчеркнули в НОРАД.
В командовании заявили, что этот перехват российских самолетов стал пятым с начала месяца.
Комментарием российской стороны ТАСС на данный момент не располагает.
Ранее в Минобороны РФ неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств.
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Комментарии
Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Катастрофы , Конфликты , Латинская Америка , Оружие , США , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , Аляска
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