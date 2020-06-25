Загоревшийся новейший «Бумеранг» после парада попал на видео 

Возвращавшийся с парада бронетранспортер К-17 на колесной платформе «Бумеранг» загорелся на глазах у десятков людей. Видео ЧП с новейшей российской боевой машиной, снятого на камеру на пересечении улиц Мневники и Демьяна Бедного на северо-западе Москвы, опубликовал в Twitter пользователь с ником TheDeadDistrict. Бронетранспортер задымился во время движения, из-за чего экипажу пришлось его остановить.

Военный обозреватель Алексей Хлопотов предположил, что причиной возгорания могло стать нештатное срабатывание термодымовой аппаратуры либо разгерметизация соединения трубопровода.