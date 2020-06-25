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Таможня пресекла незаконный вывоз стали атомной подлодки в Китай 

РИА Новости 15 минут назад
Распиленную подлодку РФ хотели продать в Китай
Фото: РИА Новости
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ совместно с ФСБ задержали более 100 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки при попытке его вывоза в Китай, сообщает ведомство.
"106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки задержали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю при попытке его вывоза в Китай без лицензии", — говорится в сообщении ФТС.
По данным ведомства, зарегистрированная во Владивостоке компания в 2018 году подала во Владивостокский центр электронного декларирования декларацию на экспорт четырех контейнеров с ломом черных металлов. В ходе проверки таможенники установили, что под видом обычного лома злоумышленники пытались экспортировать сталь, полученную в результате разделки корпуса подводной лодки.
Также было установлено, что лом металлов приобретен на судоремонтном заводе-изготовителе в рамках аукциона. Для участия в нем директор компании-экспортера воспользовался лицензией компании, имеющей разрешение на участие в таких торгах, а лом стали данной марки относится к металлам, которые путем плавки и последующей ковки могут быть использованы повторно при создании военной техники.
"Перемещение такой продукции через границу возможно только при наличии лицензии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). Лицензия выдается специализированным государственным организациям, получившим в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении такой продукции. Данная компания-экспортер в ФСВТС России за лицензией не обращалась.
Дальневосточная оперативная таможня возбудила в отношении директора компании-экспортера уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК", — сказано в релизе.
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Армия , Происшествия , ФСБ , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , Федеральная таможенная служба , Владивосток , Китай , Приморский Край
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