Распиленную подлодку РФ хотели продать в Китай

"106 тонн лома металлов утилизированной атомной подводной лодки задержали сотрудники Дальневосточной оперативной таможни и пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю при попытке его вывоза в Китай без лицензии", — говорится в сообщении ФТС.

По данным ведомства, зарегистрированная во Владивостоке компания в 2018 году подала во Владивостокский центр электронного декларирования декларацию на экспорт четырех контейнеров с ломом черных металлов. В ходе проверки таможенники установили, что под видом обычного лома злоумышленники пытались экспортировать сталь, полученную в результате разделки корпуса подводной лодки.

Также было установлено, что лом металлов приобретен на судоремонтном заводе-изготовителе в рамках аукциона. Для участия в нем директор компании-экспортера воспользовался лицензией компании, имеющей разрешение на участие в таких торгах, а лом стали данной марки относится к металлам, которые путем плавки и последующей ковки могут быть использованы повторно при создании военной техники.

"Перемещение такой продукции через границу возможно только при наличии лицензии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России). Лицензия выдается специализированным государственным организациям, получившим в установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении такой продукции. Данная компания-экспортер в ФСВТС России за лицензией не обращалась.