Опубликовано видео применения аналога «Змея Горыныча» в КНР 

Появилось видео применения китайскими военными портативной системы разминирования. Масса системы контейнерного типа составляет 15,5 килограмм, дальность пуска — 66 метров.

На кадрах видно, что взрывчатый шнур и компактный реактивный снаряд размещаются в специальном ящике, который военнослужащий носит за спиной. При этом направляющая для старта снаряда смонтирована на его внешней стороне.

Эксперты отмечают, что принцип работы китайской портативной системы разминирования аналогичен российской установке «Змей Горыныч» (УР-77/83П), которая смонтирована на гусеничной базе самоходки «Гвоздика».