В МИД отреагировали на переброску войск НАТО в Польшу

Если США решит перебросить свои войска из ФРГ в Польшу, то американское руководство нарушит Основополагающий акт Россия-НАТО о запрете на усиление военного присутствия в Европе, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел России Александр Грушко . При этом дипломат отметил, что российские власти внимательно наблюдают за развитием ситуации и готовы в любой момент принять соответствующие оборонительные меры.

Ранее, как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп заявил о выводе части военного контингента из ФРГ, поскольку немецкое руководство просрочило соответствующие платежи в НАТО . При этом американским властям поступило предложение от Польши разместить бронетанковую дивизию армии США у себя с выполнением всех обязательств по финансированию американских солдат. Отмечалось, что на эти цели польское руководство готово выделять 1,5-2 миллиарда долларов ежегодно.

Комментируя, опубликованную информацию, Замглавы МИД РФ заявил, что в России внимательно наблюдают за обстановкой: в частности, за анонсами из-за океана о возможной передислокации американских частей из ФРГ в Польшу.

«Будем на это смотреть с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии», — заявил дипломат

Он также добавил, что если США примет решение перебазировать часть своего контингента в Польшу, то таким образом будет нарушен Основополагающий акт, подписанный НАТО и Россией и предусматривающий запрет на «дополнительное размещение существенных боевых сил».