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В МИД РФ отреагировали на переброску войск НАТО на территорию Польши 

Газета.Ru и ещё 3 50 минут назад
В МИД отреагировали на переброску войск НАТО в Польшу
Фото: Reuters
Россия в случае может принять необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе из-за переброски войск НАТО из Германии в Польшу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко.
"Разумеется, будем на это смотреть не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии", — сказал Грушко.
По его словам, Соединенные Штаты способны пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО, согласно которому альянс обязан воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил в Восточной Европе.
Он также добавил, что Вашингтон последовательно разрушает основы военной безопасности в регионе.
Ранее президент США Дональд Трамп принял решение о переброске из ФРГ в Польшу на постоянную дислокацию 2 тыс. солдат НАТО и 30 самолетов F-16. В настоящее время на территории республики размещено около пяти тысяч американских военных.
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Комментарии 1
Армия , Политика , Дональд Трамп , МИД , НАТО , Германия , Польша
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