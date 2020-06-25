В МИД отреагировали на переброску войск НАТО в Польшу

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Россия в случае может принять необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе из-за переброски войск НАТО из Германии Польшу . Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко.

"Разумеется, будем на это смотреть не только с точки зрения военных последствий для региональной безопасности с учетом законных интересов России и наших союзников, прежде всего Белоруссии", — сказал Грушко.

По его словам, Соединенные Штаты способны пойти на нарушение Основополагающего акта Россия-НАТО, согласно которому альянс обязан воздерживаться от дополнительного размещения существенных боевых сил в Восточной Европе.

Он также добавил, что Вашингтон последовательно разрушает основы военной безопасности в регионе.