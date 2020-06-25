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Тренировочные F-22 превратят в боевые из-за нехватки самолётов 

Популярная механика 1 час назад
Тренировочные F-22 превратят в боевые
Фото: Lockheed Martin
Военно-воздушные силы США столкнулись с рядом проблем в отношении Lockheed Martin F-22 Raptor.
Многоцелевой истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-22 Raptor, вставший на вооружение ВВС США в 2005 году, является первым в мире истребителем пятого поколения, который используется в армии. При этом возник ряд проблем, который потребовал пополнить парк стоящих на боевом дежурстве самолётов.
Как сообщает Breaking Defense, руководство американских ВВС всерьёз рассматривает возможность перевода части учебно-тренировочных F-22, на которых сейчас готовят молодых пилотов, в оперативно-боевые борта для несения реальной воинской службы. При этом планируется использовать самолёты в том виде, в котором они есть сейчас, а не дорабатывать их до последней версии.
"Даже старые F-22 полностью готовы к несению боевой службы. Потенциально мы могли бы использовать часть учебных самолётов в качестве боевых. Сейчас для нас проблемой является нехватка двигателей Pratt & Whitney F119-PW-100, поскольку мы быстро использовали ресурс имеющихся из-за того, что летать на F-22 нам пришлось больше, чем мы планировали", — заявил изданию командующий Боевым авиационным командованием ВВС США генерал Майк Холмс.
По информации Breaking Defence, в настоящее время руководство ВВС США пытается найти баланс в бюджетном финансировании между закупкой и разработкой новой авиационной техники и расходами на обслуживание и модернизацию уже стоящих на вооружении самолётов и вертолётов.
Напомним, с начала эксплуатации F-22 в 2005 году с ним случилось уже пять авиационных происшествий, которые привели к потере бортов. В двух из них пилоты погибли. Как и у любого первого представителя в своем классе, у F-22 возникало множество проблем на пути к серийному производству и даже во время службы в ВВС. Например, на протяжении нескольких лет из-за невозможности установить точные причины возникающего удушья пилотов в некоторых режимах полёта, этой модели было запрещено подниматься выше определённой высоты и удаляться от аэродромов.
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Комментарии
Армия , США
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