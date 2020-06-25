«Армату» излечили от «детских болезней» 

Об этом заявил представитель «Уралвагонзавода» , ответственный за подготовку техники к параду на Красной площади.

Новейший российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» избавился от "детских болезней", которые традиционно сопровождают любую новую технику. С таким заявлением выступил руководитель бригады "Уралвагонзавода", готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.

"Подсказываем, консультируем. Также наши специалисты проводят анализ работы бортовых электронных и механических систем и оборудования. Если кратко, то наша задача — обеспечить надёжное функционирование и работу техники, как во время подготовки, так и в ходе парада Победы. Если говорить об "Армате", то в целом техника за эти пять лет нами изучена, мы к ней привыкли, и уже знаем, где какие нюансы. Я бы сказал, что у "Арматы" прошла стадия "детских болезней". И теперь я абсолютно спокоен, когда она выезжает на репетиции. Конечно, тревога, ответственность присутствовала, но не было напрасных переживаний", — приводит РИА Новости слова специалиста.

Напомним, Т-14 «Армата» является основным российским танком с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса, что позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Скорость Т-14 по шоссе составляет около 90 км/ч, запас хода — порядка 500 километров. Поставки новой техники в армию России планировались на конец 2019-начало 2020 года и поставки 132 единиц бронетехники в составе танка Т-14 (танк «Армата»), БМП Т-15 (на той же платформе) и БРЭМ Т-16 полностью должны завершиться до конца 2021 года.