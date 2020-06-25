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В Иордании погиб американский военный 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Иордании погиб американский военный
Фото: © AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американский военнослужащий погиб в Иордании, ведется расследование инцидента, сообщает Пентагон.
"20-летний сержант Ник Браво Регулес из города Ларго, штат Флорида, погиб 23 июня в Иордании во время поддержки операций в зоне ответственности Центрального командования США в результате инцидента, не связанного с боевыми действиями. Идет расследование инцидента", — говорится в заявлении Пентагона.
Отмечается, что военнослужащий принимал участие в операции "Непоколебимая решимость", которую США и их союзники проводят в Сирии и Ираке против террористической группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация. запрещенная в России.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Пентагон , Исламское государство , Иордания
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