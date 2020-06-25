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Дуда обосновал необходимость присутствия американских войск в Польше 

Lenta.ru и ещё 13 30 минут назад
Дуда объяснил присутствие американских войск в Польше
Фото: Reuters
Президент Польши Анджей Дуда объяснил необходимость присутствия американских солдат на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, войска США служат дополнительным гарантом безопасности американских инвестиций в страну. Дуда также рассказал, что в последнее время компании из США активно инвестируют в Польшу именно потому, что считают ее государством, в котором можно безопасно вкладывать средства.
Ранее глава государства оценил вероятность переброски американского ядерного оружия в Польшу. По словам Дуды, он никогда не обсуждал оружие с президентом США Дональдом Трампом. Он также заверил, что никаких планов по переброске ядерного оружия не существует.
В июне 2019 года стало известно о договоренностях Вашингтона и Варшавы по размещению в Польше дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.
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Комментарии
Армия , Войска , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Польша , США
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