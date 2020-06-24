Тысячи военных вплотную к РФ: США приняли решение

Президент Польши Анджей Дуда не подтвердил планы увеличения американского военного контингента в его стране на две тысячи человек вместо ранее планировавшейся тысячи. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в польских СМИ писали, что в Польшу должны будут перебазировать две тысячи американских военнослужащих в дополнение к имеющимся пяти, а не одну, как договаривались ранее, а также перебросить около 30 истребителей F-16 из Германии, где Трамп намерен серьезно сократить контингент. Польша хочет, чтобы 9,5 тысяч американских солдат и офицеров не были выведены из Европы.
Дуда посещает США. Темой его переговоров с президентом Дональдом Трампом будет сотрудничество в военной сфере и безопасности, здравоохранении и энергетике, в том числе ядерной. В 2022 году истекает контракт Польши с «Газпромом». Варшава не стала его продлевать, а заключила соглашения на поставку сжиженного газа из США на 50 млрд долларов.