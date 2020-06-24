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В данный момент истребитель провел уже более 3500 полетов.

Истребитель пятого поколения Су-57 получит новые средства поражения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ГК «Ростех».

«Самолет сможет применять большое количество новых средств поражения. Часть из них уже создана, некоторые еще разрабатываются», — заявил представитель госкорпорации.

По его словам, в данный момент машина находится на испытаниях, самолеты совершили уже более 3500 полетов.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

На форуме «Армия-2019» был подписан контракт, согласно которому ВКС РФ должны получить 76 таких истребителей.