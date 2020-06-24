В Минобороны отреагировали на инцидент с Т-34 на параде

Временная остановка исторического танка Т-34 во время парада в Севастополе не является инцидентом и никому из зрителей не угрожала, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.

«Никаких инцидентов, представляющих какую-либо опасность для зрителей, в ходе выдвижения исторического парадного расчета механизированной колонны к месту проведения 24 июня… военного парада в городе-герое Севастополе не было», — сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что при совершении поворота танк максимально снизил обороты двигателя и совершил остановку, которая произошла на безопасном удалении от зрителей и не повлияла на движение остальной колонны военной техники.

«После завершения проезда механизированной колонны экипаж танка Т-34 продолжил движение своим ходом», — добавили в пресс-службе.

Напомним, механизированную часть парада в Севастополе возглавляли исторические танки Т-34, ИС-2, самоходные артиллерийские установки разных калибров и ракетные системы, хранившиеся после войны на Сапун-горе и восстановленные ремонтниками Черноморского флота. После проезда мимо трибун Т-34 остановился у площади Нахимова, а во время пролета авиации уехал своим ходом. В некоторых СМИ сообщили о том, что танк якобы едва не въехал в толпу зрителей.

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.