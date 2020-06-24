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В Симферополе и Керчи прошли парады Победы 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Симферополе и Керчи прошли парады Победы
Фото: РИА Новости
Парады Победы, приуроченные к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в Симферополе и городе-герое Керчи. В городах состоялось торжественное прохождение военных парадных расчетов и современной боевой техники.
Посмотреть на парад пришло множество людей, выстроившихся вдоль улиц за ограждением. Зрители обязаны были соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. При этом главными зрителями и почетными гостями парадов были ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. Для них обустроили специальные площадки для удобного просмотра, что, в том числе, позволило исключить контакты с множеством людей. Парады транслировались по целому ряду крымских телеканалов.
Во время показа военной техники на параде в Симферополе, диктор представил зрителям зенитные ракетные системы С-400, охарактеризовав их как "без преувеличения настоящую угрозу НАТО".
"Зенитные ракетные системы С-400. Их главная задача — оборона военных и промышленных объектов от массированных ударов средств воздушного нападения. Система обеспечивает поражение современных самолетов, крылатых ракет и других средств воздушного нападения", — сказал диктор.
Военный парад в Керчи, помимо прохождения военной техники, сопровождался полетом в небе самолетов-истребителей и вертолетов.
В параде в Симферополе принял участие глава республики Сергей Аксенов.
"Благодаря мужеству и самоотверженности у нас сегодня есть наша страна, которую мы любим и которой гордимся — Россия. Уверен, что в дальнейшем наше поколение будет брать пример с наших ветеранов, и главный лозунг для нас: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет", — сказал Аксенов.
Аксенов выразил уверенность, что Россия и дальше будет развиваться под мирным небом благодаря подвигу и мужеству советского народа.
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Армия , Политика , Сергей Аксенов , НАТО , Керчь , Симферополь
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