В трансляции парада Победы появились спецэффекты 

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.

На кадрах видно, как общий план трансляции сменяется показом кабины танка. При этом режиссеры добились с помощью монтажа эффекта съемки одним планом: камера «влетает» в дуло боевой машины, после чего начинается показ кабины.