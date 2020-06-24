Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В трансляции парада Победы появились спецэффекты 

Lenta.ru 22 минуты назад
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
На кадрах видно, как общий план трансляции сменяется показом кабины танка. При этом режиссеры добились с помощью монтажа эффекта съемки одним планом: камера «влетает» в дуло боевой машины, после чего начинается показ кабины.
В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начнется в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.
Последние новости
Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет Путин продлил выплаты детских пособий для россиян Путин продлил выплаты детских пособий для россиян США предрекли смертоносное лето США предрекли смертоносное лето
Армия , Видео , Владимир Путин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В семье певицы Натали случилось горе
В семье певицы Натали случилось горе
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Парад Победы в Москве завершился
Парад Победы в Москве завершился
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Чиновник «поздравил» россиян с началом войны
00:07
Чиновник «поздравил» россиян с началом войны
Общество
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
00:34
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
Общество
Путин обратился к ветеранам с просьбой
00:05
Путин обратился к ветеранам с просьбой
Политика
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
00:59
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
Происшествия
Парад Победы в Москве завершился
00:24
Парад Победы в Москве завершился
Армия Новости Москвы
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
00:19
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение