В трансляции парада Победы появились спецэффекты 

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
На кадрах видно, как общий план трансляции сменяется показом кабины танка. При этом режиссеры добились с помощью монтажа эффекта съемки одним планом: камера «влетает» в дуло боевой машины, после чего начинается показ кабины.
В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начнется в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.