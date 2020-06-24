Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Красную площадь выехали танки 

Lenta.ru и ещё 4 44 минуты назад
На параде Победы в Москве появились танки. Видео колонны военной техники публикует Telegram-канал «Москва сейчас».
Механизированную колонну возглавил танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.
В конце мая президент России Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня, в годовщину торжественного парада 1945 года. По указу Путина этот день объявлен выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начался в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.
Последние новости
Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет Путин подписал указ о второй выплате на детей до 16 лет Путин продлил выплаты детских пособий для россиян Путин продлил выплаты детских пособий для россиян США предрекли смертоносное лето США предрекли смертоносное лето
Армия , Видео , Владимир Путин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
В Киеве переполох из-за слов Путина о присвоенных Украиной территориях…
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
СМИ сообщили о романе Прилучного с «папиной дочкой»
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
Видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
00:34
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
Общество
Путин обратился к ветеранам с просьбой
00:05
Путин обратился к ветеранам с просьбой
Политика
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
00:59
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
Происшествия
Парад Победы в Москве завершился
00:24
Парад Победы в Москве завершился
Армия Новости Москвы
У членов прибывшей на парад делегации выявили COVID-19
00:35
У членов прибывшей на парад делегации выявили COVID-19
В мире
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
01:02
Наркокурьера с 1,5 кг мефедрона попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение