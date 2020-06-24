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Украинская армия получила от США ракеты комплекса Javelin одной из последних модификаций 

ТАСС 1 час назад
Киев получил от США ракеты комплекса Javelin
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты поставили на Украину партию ракет противотанкового комплекса Javelin. Об этом сообщило в среду Министерство обороны Украины.
"Для нужд Вооруженных Сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin, — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что 16 июня на Украину в рамках пилотного проекта по программе правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно — ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более $27 млн Поставка остальных товаров военного назначения, уточнили в Минобороны, предусмотрена в 2021 — 2022 годах в соответствии с договоренностями.
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Армия , В мире , Министерство обороны , США
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