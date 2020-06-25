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США запустили второй за неделю военный спутник с МКС 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
США запустили второй за неделю военный спутник с МКС
Фото: Роскосмос
Малый спутник Red-Eye-3 в интересах управления перспективных исследовательских проектов минобороны США DARPA запущен с Международной космической станции, сообщило НАСА.
В прошлый четверг со станции был выведен на орбиту аналогичный космический аппарат Red-Eye-2.
На сайте НАСА отмечается, что Red-Eye-3 был запущен с помощью канадского манипулятора SSRMS после вывода спутника наружу МКС из японского модуля Kibo.
В интересах DARPA спутник Red-Eye-3 будет тестировать спутниковую связь, бортовые компьютеры и технологии управления тепловым режимом.
Первый из трех спутников Red-Eye был запущен в июне 2019 года.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Армия , Наука и техника , Оружие , Технологии , Анатолий Иванишин , Кристофер Кэссиди , DARPA , Министерство обороны , США
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