США заказали две подлодки класса Columbia

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Военно-морские силы США заключили договор на постройку первых двух атомных подводных стратегических ракетоносцев класса Columbia, сообщает 23 июня пресс-служба компании General Dynamics Electric Boat.

Подписано дополнение к основному контракту, предполагающее завершение проектирования субмарин этого типа и строительство первых двух таких подлодок.

Будущим ракетоносцам присвоены номера SSBN 826 и SSBN 827, общая сумма заказа составляет $9,47 млрд

Пресс-служба компании утверждает, что строительство этих субмарин начнётся уже в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по планам ВМС США, атомные подводные ракетоносцы класса Columbia должны заменить в составе флота субмарины класса Ohio.

По некоторым данным, каждая атомная подлодка этого класса должна нести 16 баллистических ракет Trident D5.