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ВМС США оформили заказ на первые два подводных ракетоносца класса Columbia 

ИА Regnum и ещё 2 46 минут назад
США заказали две подлодки класса Columbia
Фото: Wikipedia
Военно-морские силы США заключили договор на постройку первых двух атомных подводных стратегических ракетоносцев класса Columbia, сообщает 23 июня пресс-служба компании General Dynamics Electric Boat.
Подписано дополнение к основному контракту, предполагающее завершение проектирования субмарин этого типа и строительство первых двух таких подлодок.
Будущим ракетоносцам присвоены номера SSBN 826 и SSBN 827, общая сумма заказа составляет $9,47 млрд
Пресс-служба компании утверждает, что строительство этих субмарин начнётся уже в 2020 году.
Как сообщало ИА REGNUM, по планам ВМС США, атомные подводные ракетоносцы класса Columbia должны заменить в составе флота субмарины класса Ohio.
По некоторым данным, каждая атомная подлодка этого класса должна нести 16 баллистических ракет Trident D5.
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Армия , США
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