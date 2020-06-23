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Отдельную присягу для Росгвардии утвердят законом 

Парламентская газета и ещё 2 1 час назад
Отдельную присягу для Росгвардии утвердят законом
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА РОСГВАРДИИ
Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении собственного текста присяги для сотрудников войск Национальной гвардии при поступлении на службу. Законопроект был внесён депутатами Василием Пискаревым и Александром Хинштейном.
Предлагается устранить правовую коллизию, когда сотрудники Росгвардии должны приносить присягу сотрудников органов внутренних дел, хотя её смысл и содержание никак не связаны со службой в Росгвардии и относятся к иному органу государственной власти, говорится в пояснительной записке.
Законопроект устраняет эту коллизию и дополняет существующий закон новой статьёй, устанавливающей как саму присягу сотрудника Росгвардии, так и её текст. Порядок приведения к присяге, согласно законопроекту, будет определяться Росгвардией.
«Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания», — считает один из авторов законопроекта председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Об этом сообщает его пресс-служба.
Ранее Пискарев пояснял, что в России военнослужащие приносят присягу в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Отдельными законами присяга предусмотрена также для сотрудников ведомств, где присваиваются специальные звания — МВД, МЧС, ФСИН России, Генпрокуратура и другие. Но при создании Росгвардии этот ритуал не был заложен в профильный закон.
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Армия , Василий Пискарев , Александр Хинштейн , Росгвардия , Генпрокуратура РФ , МЧС , Госдума , МВД , ФСИН
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