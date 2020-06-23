Отдельную присягу для Росгвардии утвердят законом 

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Александром Хинштейном. Госдума приняла во втором чтении законопроект об установлении собственного текста присяги для сотрудников войск Национальной гвардии при поступлении на службу. Законопроект был внесён депутатами Василием Пискаревым

Предлагается устранить правовую коллизию, когда сотрудники Росгвардии должны приносить присягу сотрудников органов внутренних дел , хотя её смысл и содержание никак не связаны со службой в Росгвардии и относятся к иному органу государственной власти, говорится в пояснительной записке.

Законопроект устраняет эту коллизию и дополняет существующий закон новой статьёй, устанавливающей как саму присягу сотрудника Росгвардии, так и её текст. Порядок приведения к присяге, согласно законопроекту, будет определяться Росгвардией.

«Принятие в торжественной обстановке на себя обязательств людьми, которых государство наделяет особыми правами и полномочиями, должно способствовать формированию у них высокого правового сознания», — считает один из авторов законопроекта председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Об этом сообщает его пресс-служба.