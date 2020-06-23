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Источник прокомментировал заявления Киева о долге за базирование ЧФ 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В РФ прокомментировали заявления Киева о долге за ЧФ
Фото: РИА Новости
Заявления Киева о долге РФ за базирование Черноморского флота в Крыму являются очередной попыткой развернуть международную дискуссию вокруг российского полуострова, никаких миллионов Москва Киеву не должна, соглашение о базировании ЧФ после воссоединения полуострова с РФ не существует, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее замглавы украинского МИД Василий Боднар в интервью "Укринформ" заявил, что Россия задолжала Киеву около 100 миллионов долларов, но с 2014 года никаких выплат не было. Дипломат пояснил, что российская сторона в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота в Крыму. При этом киевские власти считают, что соглашения должны оставаться действующими, поскольку правовые процедуры, по их мнению, не были соблюдены и Россия нарушила международное право.
"Это (заявления Боднара — ред.) — еще одна попытка развернуть международную дискуссию вокруг российского Крыма. Соглашение, о котором он говорит, заключалось во времена, когда Крым был украинским. После того, как Крым воссоединился с Россией, этого соглашения больше нет. Мы не можем арендовать сами у себя место для дислокации флота. Это смешно", — сказал источник РИА Новости.
По его словам, долгов у Москвы перед Киевом нет.
"Естественно, нет", — ответил собеседник агентства на вопрос, есть ли у России долг перед Украиной в виде миллионов долларов за базирование ЧФ в Крыму.
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Армия , МИД , Укринформ , РИА Новости , Киев , Москва , Республика Крым
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