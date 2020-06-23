США могут перебросить часть войск из Германии

Некоторые [воинские части] могут быть развернуты в регионах Индийского и Тихого океанов, другие — потенциально в иных частях Европы, какие-то — вернуться в конечном счете в Соединенные Штаты", — заявил он, отвечая на вопрос о возможности переброски в Польшу части воинского контингента, который США намерены вывести из Германии.

При этом представитель исполнительной ветви власти США утверждал, что никакие окончательные решения по поводу мест передислокации войск и их точной численности не приняты.

"Преждевременно упоминать какие-то конкретные числа применительно к каким-то конкретным точкам", — сказал ведущий брифинга.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в авторской статье, опубликованной в воскресенье в газете The Wall Street Journal, призвал Берлин увеличить военные ассигнования, "продемонстрировать лидерство" в трансатлантическом сообществе, в том числе путем отказа от завершения строительства газопровода "Северный поток — 2".

"Несколько тысяч военнослужащих, в настоящее время размещенных в Германии, могут быть переброшены в другие государства Европы. Тысячи могут ожидать передислокации в регионы Индийского и Тихого океанов, а также в такие точки, как Австралия. На этом театре [военных действий] американцы сталкиваются с самыми значительными геополитическими вызовами со времени окончания холодной войны. А остальные [выводимые из ФРГ войска] будут возвращены на базы в США", — отметил О'Брайен.