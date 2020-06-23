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Россия не будет предпринимать новых шагов по Договору по открытому небу 

РИА Новости 1 час назад
Лавров рассказал о позиции России по ДОН
Фото: РИА Новости
Россия не собирается предпринимать никаких новых действий по Договору по открытому небу в ходе конференции стран-участниц 6 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я не могу решать за другие страны. Мы не видим в тех подходах, которые Россия применяла все эти годы в рамках Договора об открытом небе, каких-либо причин, которые могли бы оправдать односторонние действия США по разрушению еще одного многостороннего инструмента, который лежал в основе системы стратегической стабильности, создававшейся за последние десятилетия. Никаких новых действий мы предпринимать не собираемся", — сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров министров иностранных дел РФ, Индии и Китая.
Президент США Дональд Трамп в мае объявил о выходе своей страны из договора, обвинив Россию в нарушении договора, который допускает проверку перемещений военных и мер по ограничению вооружений стран, подписавших его. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
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Комментарии
Армия , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , США
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