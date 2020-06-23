Летно-тактическое учение экипажей Ту-22МЗ попало на видео 

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Экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-22МЗ провели летно-тактическое учение в Калужской области . Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны России . В военном ведомстве сообщили, что летчики боевых самолетов Ту-22МЗ отработали дежурства в воздухе, а также выполнили условные пуски крылатых ракет по заданным целям.

Ту-22МЗ является дальним многорежимным бомбардировщиком-ракетоносцем, который предназначается для уничтожения наземных и морских целей. Он способен нести четыре гиперзвуковые ракеты «Кинжал».