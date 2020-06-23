Опубликовано видео «ювелирной» дозаправки Ту-95 в воздухе 

Пилот Ту-95 снял на видео дозаправку в воздухе. Стратегический бомбардировщик, получивший по кодификации НАТО название «Медведь», и Ил-78 совершили ювелирную «стыковку». На кадрах видно, на каком расстоянии происходит сложный процесс дозаправки военной машины в воздухе. При этом контакт штанги с конусом осуществляется на достаточной дистанции от самолетов.

Операция по передачи топлива с одного самолета на другой во время полета является одним из основных элементов подготовки экипажей дальней авиации. Пилоты тренируются совершать такую дозаправку даже в сложных метеоусловиях.