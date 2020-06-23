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Страны Прибалтики совместно модернизируют флот 

Lenta.ru 1 час назад
Страны Прибалтики совместно модернизируют флот
Фото: Reuters
Эстония, Латвия и Литва решили совместно модернизировать свои военные флоты. Об этом сообщает ERR.
Страны хотят объединить усилия, чтобы сформировать более крупный заказ, который обойдется их бюджетам дешевле. Также, по словам главы ВМФ Эстонии Юри Саска, командование подумает над изменением состава флота исходя из текущих потребностей.
«Мы хотим, чтобы можно было осуществлять надводный контроль, чтобы была возможность поражать и надводные цели, корабли или другие объекты. Также необходимо обеспечить контроль воздушного пространства. И, само собой, потребуются системы контроля, чтобы в том случае, если мы не сможем поразить цель, мы хотя бы знали, где она», — сказал он.
Ранее Латвию назвали слабым звеном обороны Прибалтики. Бывший командующий силами обороны Эстонии, а ныне депутат Антс Лаанеотс заявил, что Латвия тратит очень много средств на малочисленную армию. Лаанеотс считает, что шесть тысяч человек, которые составляют латвийскую армию даже при поддержке добровольческих формирований не способны решить задачи, которые «может поставить наш восточный сосед».
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Комментарии 1
Армия , Войска , Оружие , Прибалтика , Антс Лаанеотс , Латвия , Литва , Эстония
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