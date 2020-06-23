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В Польше разместят не одну, а две тысячи солдат НАТО на постоянной основе 

Газета.Ru и ещё 3 11 минут назад
«В Польше разместят не одну, а две тысячи солдат НАТО»
Фото: Газета.Ru
США перебазируют в Польшу две тысячи своих военнослужащих на постоянной основе, а не одну тысячу, как заявлялось ранее. Об этом пишет польская Gazeta Prawna.
"В нашу страну ожидается прибытие до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Командование 5-го армейского корпуса США из Кентукки также будет переведено в Польшу", — сообщает издание.
По информации газеты, США намерены разместить на территории страны также около 30 самолетов F-16.
Решение об этом окончательно будет принято во время встречи президента Польши Анджея Дуды с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне 24 июня, отмечает издание.
В настоящее время на территории республики размещено около пяти тысяч американских военных.
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Армия , В мире , Войска , Европа , Оружие , США , Анджей Дуда , Дональд Трамп , НАТО , Польша
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