Макрон убедился в «смерти мозга НАТО»

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», фрегат Военно-морских сил (ВМС) Франции, который принимает участие в операции Североатлантического Альянса «Морской страж» (Sea Guardian), у побережья Ливии в Средиземном море распорядился о досмотре груза фрегата ВМС Турции.

Команда турецкого корабля отказалась выполнить распоряжение и взяла французское судно на прицел с помощью системы ракетного наведения. Ранее в Министерстве обороны Франции назвали поступок турецких моряков исключительно враждебным и агрессивным.

Вчера Макрон провел встречу с президентом Туниса Каисом Саидом. По ее итогам они дали совместную пресс-конференцию. В ходе нее французский президент заявил, что инцидент между фрегатами Турции и Франции ярко демонстрирует смерть мозга НАТО.

Он назвал линию Турции несовместимой со статусом страны НАТО, такое положение дел — недопустимым, а стабильность в Средиземном море — ключевой задачей Франции.