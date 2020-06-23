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«Мозг НАТО умер»: Макрон сделал сенсационное заявление 

Артём Кульша и ещё 18 8 минут назад
Макрон убедился в «смерти мозга НАТО»
Фото: globallookpress.com
Мозг НАТО умер. Об этом, как сообщает ТАСС заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», фрегат Военно-морских сил (ВМС) Франции, который принимает участие в операции Североатлантического Альянса «Морской страж» (Sea Guardian), у побережья Ливии в Средиземном море распорядился о досмотре груза фрегата ВМС Турции.
Команда турецкого корабля отказалась выполнить распоряжение и взяла французское судно на прицел с помощью системы ракетного наведения. Ранее в Министерстве обороны Франции назвали поступок турецких моряков исключительно враждебным и агрессивным.
Вчера Макрон провел встречу с президентом Туниса Каисом Саидом. По ее итогам они дали совместную пресс-конференцию. В ходе нее французский президент заявил, что инцидент между фрегатами Турции и Франции ярко демонстрирует смерть мозга НАТО.
Он назвал линию Турции несовместимой со статусом страны НАТО, такое положение дел — недопустимым, а стабильность в Средиземном море — ключевой задачей Франции.
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Комментарии
Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Войска , Европа , Конфликты , Оружие , Эммануэль Макрон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Франция
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