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Макрон убедился в «смерти мозга НАТО» 

News.ru и ещё 3 54 минуты назад
Макрон убедился в «смерти мозга НАТО»
Фото: globallookpress.com
Французский президент Эммануэль Макрон вспомнил свои слова о «смерти мозга НАТО» после инцидента у берегов Ливии, где турецкие фрегаты преследовали корабль ВМС Франции.
Французский корабль попытался приблизиться к транспортному кораблю Cirkin, который якобы перевозил оружие для поддерживаемого турецкими властями правительства национального согласия Ливии. Французов начали преследовать корабли Турции — союзника Парижа по Североатлантическому альянсу.
Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о смерти мозга НАТО. Считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует, — цитирует Макрона ТАСС.
Президент выступил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Каисом Саидом.
Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Макрон впервые констатировал «смерть мозга НАТО» — неспособность членов разросшегося Альянса координировать действия. Позже президент отказался от резких слов.
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Армия , Африка , Ближний Восток , Войска , Европа , Конфликты , Оружие , Эммануэль Макрон , НАТО , ИТАР-ТАСС , Ливия , Франция
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