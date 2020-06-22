Макрон убедился в «смерти мозга НАТО» 

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Французский корабль попытался приблизиться к транспортному кораблю Cirkin, который якобы перевозил оружие для поддерживаемого турецкими властями правительства национального согласия Ливии. Французов начали преследовать корабли Турции — союзника Парижа по Североатлантическому альянсу.

Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о смерти мозга НАТО. Считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует, — цитирует Макрона ТАСС.

Президент выступил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Каисом Саидом.

Как писал NEWS.ru, в декабре 2019 года Макрон впервые констатировал «смерть мозга НАТО» — неспособность членов разросшегося Альянса координировать действия. Позже президент отказался от резких слов.