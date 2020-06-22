Россия откажется от военного соглашения с Казахстаном 

Речь идет о расположенной в Казахстане радиолокационной станции «Днепр», предназначенной для обнаружения баллистических ракет, а также располагающихся рядом подстанции, инженерном комплексе, системы связи и водозаборной станции. Соглашение об использовании Россией узла «Балхаш» было подписано в 2014 года сроком на 5 лет и автоматическим продлением на три года, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить действие документа.

Узел Балхаш был принят в эксплуатацию в 1973 году и несет боевое дежурство на Южном стратегическом воздушно-космическом направлении. При этом в 2014-18 годах Минобороны РФ приняло в эксплуатацию на данном направлении четыре современные РЛС типа «Воронеж» в городах Армавир, Орск, Барнаул и Иркутск.

«Учитывая данное обстоятельство, президентом Российской Федерации принято решение отказаться от использования Российской Федерацией Узла Балхаш и денонсировать соглашение (№ Прс-279 от 8 апреля 2019 г.)», — отмечается в сопроводительной записке к документу.

Как сообщал «Рамблер», «Воронеж» — семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Семейство состоит из станций метрового («Воронеж-М», «Воронеж-ВП»), дециметрового («Воронеж-ДМ») и сантиметрового («Воронеж-СМ») диапазона волн. Минобороны РФ намерено полностью заменить ими все советские РЛС дальнего обнаружения пусков ракет.