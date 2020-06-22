Мимо России: Индия хочет больше оружия из США 

Американские аналитики все больше склоняются к мнению, что перед лицом все более напористого и хорошо вооруженного Китая индийские политики, вероятно, рассматривают вопрос о дальнейшем расширении военного сотрудничества с США и американскими союзниками, которые разделяют их опасения по поводу растущей мощи Пекина, пишет The Wall Street Journal.

«Газета.Ru» ранее уже писала, что Нью-Дели закупит у Вашингтона вооружения почти на $3 млрд, включая вертолеты. Об этом говорил сам Дональд Трамп во время своего недавнего визита в Индию. Среди будущих американских поставок вооружения, военной и специальной техники числятся ударные вертолеты AH-64 Apache и многоцелевые вертолеты MH-60.

Стоит отметить, что Пентагон в своей новой военной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона особое место отводит Индии. При этом и сам Нью-Дели все больше смотрит в сторону США и Европы, нежели России

За последнее время Россия проиграла в Индии шесть оружейных тендеров подряд, причем многие из этих неудач были по необъяснимым причинам.

Российские разработки, такие как самолеты-заправщики Ил-78МКИ, истребители МиГ-35, ударные и транспортные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2, подводные лодки и ряд других образцов ВВТ, уступили в разного рода тендерах и конкурсах иностранным аналогам.

Закупками дорогостоящих американских и европейских вооружений (военно-транспортных самолетов С-130J, С-17А и C295W, патрульных самолетов P-8I «Посейдон», истребителей Rafale, ударных вертолетов AH-64D Apache, транспортных вертолетов CH-47 Chinook и пр.) Индия стремилась продемонстрировать как диверсификацию приоритетов в закупочной политике, так и расставить новые акценты в отношениях с западными странами.

Тем не менее, Россия пока остается одним из основных игроков на индийском рынке вооружений. Российско-индийское сотрудничество в военно-технической области насчитывает около шести десятилетий.

За годы успешного партнерства был наработан значительный потенциал взаимодействия в области ВТС с Индией. Основная задача сегодня — сохранить ведущую роль России на индийском рынке вооружений и в перспективе повысить тот уровень стратегического взаимодействия, который существует между странами даже в самых чувствительных областях.

Владимир Дрожжов. Что касается перспектив сотрудничества, то Москва собирается активизировать уже сложившуюся тенденцию перехода от парадигмы взаимоотношений исключительно «продавец-покупатель» к более инклюзивной, индустриально-технологической модели, которая полностью укладывается в принятую правительством Индии программу развития национальной промышленности «Мейк ин Индия». Об этом в начале февраля перед открытием в городе Лакхнау 11-й Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA 2020 говорил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

По его словам, также на повестке находятся вопросы совершенствования системы послепродажного обслуживания ранее поставленной техники.

В сентябре прошлого года на полях двусторонней встречи президентов в городе Владивостоке подписано межправительственное соглашение, регламентирующее создание совместных российско-индийских предприятий в области производства ЗИП (запасных частей, инструментов и принадлежностей). В развитие этого соглашения вносятся соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации.

С точки зрения повышения эффективности послепродажного обслуживания Россия предлагает Индии осуществлять его по системе «одного окна» с привлечением непосредственно тех субъектов ВТС, которые отвечают за производство тех или иных видов техники и могут максимально оперативно проводить их комплексное сервисное обслуживание.

По итогам прошлого года Индия вошла в тройку ведущих партнеров России по ВТС с портфелем заказов, превышающим $15 млрд

За последние три года были подписаны контракты на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», строительство в России и Индии фрегатов проекта 11356. Подписан контракт на увеличение лицензионного производства танков Т-90С. Одержана победа в международном тендере на поставку и организацию в Индии лицензионного производства переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», а также находится в стадии реализации ряд контрактов на поставку крупных партий ракет и боеприпасов для военно-воздушной техники и техники сухопутных войск. Индийским партнерам передан проект программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года.

По сути, Россия участвовала в программе «Мейк ин Индия» задолго до того, как она стала популярным слоганом. За годы сотрудничества при помощи России Индия успешно освоила выпуск и производит сейчас десятки наименований высокотехнологичных образцов продукции военного назначения. Это касается лицензионного производства самолетов Су-30МКИ и танков Т-90С, а также деятельности совместной организации «БраМос», имеющей широкие экспортные перспективы.

Большие надежды также возлагаются на созданные в Индии СП по производству вертолетов Ка-226Т и автоматов Калашникова современной 200-й серии. Россия взаимодействует с Индией по созданию надводных кораблей проекта 11356 и оснащению их современным вооружением и специальной техникой.

Индийской стороне направлены российские предложения по совместной работе в области создания подводных лодок с ВНЭУ проекта 75I, предполагающие полный цикл технологического партнерства, в результате которого индийская промышленность сможет освоить производство воздухо-независимой энергоустановки.

В рамках предстоящего тендера Россия предложила Индии подводную лодку класса «Лада» (экспортный вариант лодки «Амур–1650») с воздухо-независимой энергоустановкой. Эта ДЭПЛ может быть укомплектована в том числе комплексами «БраМос».

Исполнение контракта на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» ведется, в целом, по графику. Начало поставки планируется произвести до конца 2021 года.

В то же время, военно-техническое сотрудничество между США и Индией продолжает нарастать очень быстро. США стремятся передать Индии максимальное количество новых технологий, чтобы вывести Нью-Дели на один уровень со своими ближайшими союзниками. Кроме того, представители Пентагона уже не требуют у Индии получения лицензий на экспорт на случай приобретения у США технологий двойного предназначения.

В этой связи, как ранее писала «Газета.Ru», Москве следует радикально пересмотреть свое сотрудничество с Пакистаном.

Россия многое теряет в экономическом и военно-политическом плане из-за того, что ограничивает себя в отношениях с Пакистаном, и, прежде всего, в поставках оружия. Делается это часто в угоду давнему партнеру — Индии. Но ситуация в мире меняется, и Дели все больше смотрит в сторону США и Европы, в том числе в такой чувствительной сфере, как закупка оружия.

К примеру, потенциальный пакистанский спрос на закупки российских вооружений и военной техники составляет, по оценке специалистов Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), $8-9 млрд

Россия в отношениях с Индией должна добиться элементарного равноправия, поскольку Дели не ограничивает свое сотрудничество с США и Францией, которые являются поставщиками ключевых вооружений для ВВС и подводного флота Пакистана.

А в отношениях с Россией в Нью-Дели исходят из априорного предположения о недопустимости (с индийской точки зрения) развития российско-пакистанского военно-технического сотрудничества. Такая асимметрия недопустима, и речь в данном случае идет о создании для России неравноправных условий на рынках вооружений.

Особенно эти вопросы становятся более актуальными в условиях обострения ситуации на китайско-индийской границе. Нью-Дели и Пекин направляют войска в зону напряженности, и это несмотря на то что обе стороны говорят, что ситуация в регионе находится под контролем.

Эксперты считают, что существующие противоречия двух ядерных держав делают военный конфликт вполне возможным. Обе стороны в настоящее время преуменьшают масштаб и характер возникшей напряженности, которая рискует перерасти в вооруженное насилие.

Нью-Дели не допустит, чтобы «гордость страны была уязвлена» из-за разногласий на спорном участке границы между Индией и Китаем.

Речь идет о регионе Аксайчин, расположенном на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии. Территория управляется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает этот регион в союзную территорию Ладакх.

Аксайчин (дословно переводится с уйгурского языка как «белый овраг Чин») представляет собой обширную высокогорную соляную пустыню, расположенную на высоте до 5 тыс. м. Географически она является частью Тибетского плато. Местных жителей в районе практически нет, как и постоянных поселений.

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Пекин намерен следовать своим двусторонним обязательствам, однако «привержен защите национального территориального суверенитета и безопасности, а также поддержанию мира и стабильности в пограничной зоне между Китаем и Индией».

Эти замечания были сделаны на фоне сообщений в прошлом месяце о спорадических, пока невооруженных столкновениях, по крайней мере, в четырех местах — Пангонг, Галван, Демчок и Даулат Бег Олди.

Официальные лица из Пекина и Нью-Дели предоставили весьма немного деталей об этих инцидентах, но СМИ обеих сторон продолжают сообщать, что напряженность остается высокой.