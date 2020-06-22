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Названо слабое место военной авиации США 

Ferra.ru и ещё 1 2 часа назад
Названо слабое место военной авиации США
Фото: Ferra.ru
Полковник Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке, аналитик Марк Ганзингер назвал слабое место военной авиации собственной страны.
По его словам, критическим недостатком ВВС США является нехватка бомбардировщиков-невидимок, которые могли бы атаковать множество целей в любой точке мира.
Полковник в отставке объяснил, что есть два подхода к нанесению ударов на большой дальности. Один опирается на стелс-бомбардировщики, а другой — на ракеты. При первом подходе самолёты подходят близко к целям, но остаются незаметными.
Ганзингер отметил, что запуск ракет большой дальности, в том числе гиперзвуковых, против десятков тысяч целей обойдётся гораздо дороже, чем многоразовые бомбардировщики, способные доставлять менее дорогие боеприпасы и работать точечно.
Сейчас на вооружении у ВВС США находятся всего 20 малозаметных бомбардировщиков В-2.
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Армия , Войска , Оружие , США
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