На американской базе в Японии произошел пожар 

На американской военной базе Кадэна, расположенной на Окинаве , произошел пожар. ЧП случилось в понедельник утром, передает агентство Kyodo.

По его данным, над одним из строений на территории базы был замечен дым​​​. Причина пожара неизвестна, сведений о пострадавших нет, пишет РИА Новости. Газета Asahi утверждает, что возгорание произошло в "центре обработки опасных материалов".

Кадэна — крупнейшая американская авиабаза за пределами США. Ее площадь — две тысячи гектаров. В целом же на Окинаве размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии.