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На американской базе в Японии произошел пожар 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
На американской базе в Японии произошел пожар
Фото: Reuters
На американской военной базе Кадэна, расположенной на Окинаве, произошел пожар. ЧП случилось в понедельник утром, передает агентство Kyodo.
По его данным, над одним из строений на территории базы был замечен дым​​​. Причина пожара неизвестна, сведений о пострадавших нет, пишет РИА Новости. Газета Asahi утверждает, что возгорание произошло в "центре обработки опасных материалов".
Кадэна — крупнейшая американская авиабаза за пределами США. Ее площадь — две тысячи гектаров. В целом же на Окинаве размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии.
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Армия , Войска , РИА Новости , Окинава , Япония
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