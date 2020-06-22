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СМИ сообщили о вторжении Египта в Ливию 

Мария Иванова и ещё 1 14 минут назад
Египет вторгся в Ливию
Фото: Reuters
Истребители египетских ВВС F-16C/D совершили полет в воздушном пространстве Ливии, их сопровождали Airbus A330 MRTT, принадлежащие ОАЭ. Об этом в своем твиттере написал журналист Бабак Тагвей.
Тагвей предположил, что авиация двух стран прибыла в Ливию для совместных ударов по силам Правительства национального согласия (ПНС) в Мисрате. Он заявил, что в операции также могут участвовать российские Су-24М.
Как писал «Рамблер», Ливия живет в условиях двоевластия: в стране действует правительство национального согласия (ПНС), признанное ООН и поддерживаемое Турцией, и восточное правительство, которое поддерживает полевой командир Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия атакует ливийскую столицу, но в конце мая силы ПНС начали одерживать над ним верх.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял, что любое возможное вмешательство в Ливии со стороны Каира будет легитимным, так как страна хочет защитить собственные границы. Он обещал, что Египет не даст силам ПНС взять под контроль город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, занятые Хафтаром.
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Армия , Войска , Гражданская война , абдель ас-сиси , ООН , Египет , Ливия , ОАЭ
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