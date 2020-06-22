Египет вторгся в Ливию

Истребители египетских ВВС F-16C/D совершили полет в воздушном пространстве Ливии , их сопровождали Airbus A330 MRTT, принадлежащие ОАЭ . Об этом в своем твиттере написал журналист Бабак Тагвей.

Тагвей предположил, что авиация двух стран прибыла в Ливию для совместных ударов по силам Правительства национального согласия (ПНС) в Мисрате. Он заявил, что в операции также могут участвовать российские Су-24М.

Как писал «Рамблер», Ливия живет в условиях двоевластия: в стране действует правительство национального согласия (ПНС), признанное ООН и поддерживаемое Турцией, и восточное правительство, которое поддерживает полевой командир Халифа Хафтар. С апреля 2019 года его армия атакует ливийскую столицу, но в конце мая силы ПНС начали одерживать над ним верх.