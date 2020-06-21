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Сирийская армия отбила внезапную атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Сирийская армия отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре
Фото: РИА Новости
Бойцы сирийской армии отразили неожиданную атаку террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство» в окрестностях города Эль-Меядин в провинции Дейр-эз-Зор, потеряв при этом восемь солдат убитыми, сообщил телеканал «Аль-Хадас».
Утверждается, что банды ИГ атаковали внезапно, пытаясь захватить лагерь правительственных сил. Во время ожесточенного боя погибли восемь солдат, террористы отступили в пустыню, при этом захватив в заложники трех раненых военнослужащих, передает ТАСС.
По данным телеканала, с марта банды ИГ заметно активизировали вылазки на востоке Сирии, подвергая атакам позиции сирийской армии в провинциях Дейр-эз— Зор и Хомс. Также совершаются набеги на населенные пункты, жертвами их расправ стали не менее 150 мирных жителей.
Сирийское командование перебросило в восточные регионы воинские подкрепления, провело ряд операций, в ходе которых было ликвидировано 212 боевиков ИГ.
В конце мая бойцы сирийской армии и отряды ополченцев уничтожили банду террористов ИГ в районе нефтяного месторождения Эс-Саура в провинции Ракка.
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Армия , В мире , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Дейр-Эз-Зор
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