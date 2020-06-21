В России сымитируют ядерный взрыв

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12-й центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны РФ строит трубу, оснащённую генераторами, которые смогут имитировать ядерный взрыв мегатонного класса. Конструкцию используют для испытания военной техники.

Об этом рассказал начальник института Владимир Чипко в программе «Военная приёмка» на телеканале «Звезда».

Это труба совместного действия. Она будет оснащена как взрывными генераторами, которые воспроизводят ударную волну, так и специальными пиротехническими генераторами, которые будут воспроизводить свет, — отметил учёный.

Автор программы Алексей Егоров уточнил, что подобная конструкция уже существует, однако в новой трубе мощность испытаний вырастет «на три порядка». Внутренний диаметр строящейся трубы составит 12 метров, длина — 450 метров. Такие параметры позволят испытывать воздействие ядерной ударной волны на танки.

12-й ЦНИИ Минобороны проводит исследования поражающих факторов ядерного взрыва и их воздействие на вооружение, технику и людей. Институт также осуществляет научно-методическое руководство испытаниями специального оружия и научное обеспечение защиты России от атомного нападения.