В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ

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В России оценили шансы Украины ударить по кораблям в Новороссийске 

Lenta.ru 34 минуты назад
У Украины нет шансов ударить новой крылатой противокорабельной ракетой Р-360 комплекса «Нептун» по российским кораблям в Новороссийске. Так сделанное ранее украинским военным экспертом заявление оценил бывший начальник зенитно-ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения Воздушно-космических войск (ВКС) России, полковник Сергей Хатылев в беседе с Ura.ru.
Украина заговорила об ударе по российским кораблям
По словам Хатылева, в случае необходимости российская морская военная база сможет отразить нападение дежурными силами, не привлекая дополнительных средств, поскольку оснащена «не хуже военной базы в Севастополе».
«Там есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела», — подчеркнул полковник.
Он также отметил, что «Нептун» на самом деле представляет собой переработанную версию советского вооружения 1980-1990-х годов. При этом, уточнил Хатылев, украинские военные уже испытывали данную ракету на надводных целях, однако добиться улучшенных характеристик им не удалось.
Ранее в июне украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что противокорабельная ракета комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске. По его словам, появление такой ракеты якобы открывает перед украинской «военной машиной» возможность поражения целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — российских кораблей в районе порта Новороссийск.
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Комментарии 8
Армия , Видео , Сергей Хатылев , Новороссийский морской торговый порт , РИА Ura.ru , Новороссийск
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