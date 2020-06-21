В России оценили шансы Украины ударить по кораблям РФ

Украины нет шансов ударить новой крылатой противокорабельной ракетой Р-360 комплекса «Нептун» по российским кораблям в Новороссийске . Так сделанное ранее украинским военным экспертом заявление оценил бывший начальник зенитно-ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения Воздушно-космических войск (ВКС) России , полковник Сергей Хатылев в беседе с Ura.ru.

По словам Хатылева, в случае необходимости российская морская военная база сможет отразить нападение дежурными силами, не привлекая дополнительных средств, поскольку оснащена «не хуже военной базы в Севастополе».

«Там есть противовоздушный и береговой ракетный комплекс. С этими ракетами украинцам там просто делать нечего. Их никто не допустит на дистанцию выстрела», — подчеркнул полковник.

Он также отметил, что «Нептун» на самом деле представляет собой переработанную версию советского вооружения 1980-1990-х годов. При этом, уточнил Хатылев, украинские военные уже испытывали данную ракету на надводных целях, однако добиться улучшенных характеристик им не удалось.