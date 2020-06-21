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В Совфеде усомнились в наличии у Киева крылатой ракеты «Нептун» 

Говорит Москва 40 минут назад
В Совфеде усомнились в наличии у Киева крылатой ракеты «Нептун». Ранее украинский эксперт Михаил Жихоров написал, что новое оружие способно долететь до Новороссийска.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франции Клинцевич заявил радиостанции «Говорит Москва», что он в это не верит.
«Они модернизируют старые советские ракеты от «Урагана» и «Смерча» [реактивные системы залпового огня — прим. ГМ]. То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, ещё не значит, что у них получилась крылатая ракета. Ракета, которая не умеет серьёзно маневрировать и реагировать на некоторые вещи и угрозы с земли, не может называться крылатой ракетой. У меня, по крайней мере, нет информации, что Украина имеет рабочий экземпляр такой ракеты».
Также Клинцевич добавил, что российские ПВО способны отразить любой удар со стороны Украины.
«Ну и самое главное: вот она полетит, но так ей же долететь надо! Надо пройти противовоздушную борону, которую имеет РФ. Я сегодня не вижу в этом никакой опасности, потому что если только такая ракета стартует, то у нас же есть противоаварийные приборы, которые определяют координаты, и мы буквально через несколько минут осуществим поражение любой цели, которая произвела какой-то выстрел. Это всё [заявление Жихорова — прим. ГМ] пока что демагогия, ничего не имеющая общего с практикой жизни, с военной практикой и даже с политикой».
Сенатор подчеркнул, что не сомневается в способности Киева создать такое оружие, но отметил, что на это нужно время.
«Научный потенциал Украины достаточно большой, и они в состоянии сделать многие вещи. Но на практике сделать это не так просто. Всё, что они запускали, — это баллистика, рулевые машинки. Но не более. Пока что у них ничего нет. Но пока что я считаю, что это бахвальство. Возможно, какие-то теоретические выкладки и есть, но так это надо сделать! Потом испытать. Чтобы она летала, чтобы она попадала в цель. Запустить — ещё полбеды. Это должно долететь. Но как только что-то в нашу сторону полетит, то то, что это пустило, перестанет существовать».
Украинский эксперт в своей статье отметил, в свою очередь, что крылатая ракета «Нептун» создавалась специально для сдерживания российского Черноморского флота.
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Комментарии 24
Армия , Видео , Конфликты , Оружие , Политика , Украина , Совет Федерации , Радиостанция "Говорит Москва" , Киев , Новороссийск , Франция
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