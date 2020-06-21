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Индия решила приобрести 33 российских истребителя на фоне конфликта с КНР 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Индии понадобились российские истребители
Фото: News.ru
ВВС Индии направили предложение правительству о закупке 33 российских истребителей, в том числе 21 МиГ-29 и 12 Су-30МКИ.
Как сообщает агентство ANI со ссылкой на источник, правительство должно утвердить предложение военных на следующей неделе.
По данным издания, Военно-воздушные силы работали над этим планом в течение некоторого времени, однако сейчас было решено оперативно представить предложение на $787 млн Министерству обороны для окончательного утверждения на этой неделе.
Ранее Индия уже приобрела у России свыше 250 истребителей Су-30. Как отмечается, новые самолёты должны восполнить потери, понесённые при авариях
Предложение закупить у России истребители было принято на фоне конфликта с Китаем.
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Напряжённость на индийско-китайской границе возросла в мае. Пекин и Дели в этот период несколько раз обвинили друг друга в пересечении демаркационной линии на спорной территории в регионе Ладакх, расположенном между горными системами Куньлунь и Гималаи.
15 июня 2020 года военнослужащие двух стран вступили в бой на этом участке границы. По некоторым данным, стороны при этом использовали только холодное оружие. Власти Индии объявили о 20 убитых со своей стороны. Китайский МИД подтвердил конфронтацию, умолчав при этом о потерях среди военнослужащих КНР. Инцидент стал первым столкновением с жертвами за 40 лет на территории, которая всё это время является предметом разногласий между Пекином и Нью-Дели. При этом обе стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.
Ранее NEWS.ru писал, что Нью-Дели развернул на востоке Ладакха (географическая и историческая область в Индии) ударные вертолёты Apache и истребители для укрепления обороноспособности после столкновения с китайскими военнослужащими. Кроме того, на место прибыли вертолёты Chinook. Машины способны перевозить артиллерию в высокогорные районы. В акватории Бенгальского залива ВМС Индии также усилили присутствие боевых кораблей. Издание отметило, что действия Нью-Дели являются чётким сигналом для Пекина о готовности Индии к эскалации конфликта на линии фактического контроля в Ладакхе.
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