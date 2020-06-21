Ранее в незалежной прозвучало мнение, что ракета комплекса «Нептун» «может дотянуться» до кораблей в Новороссийске.

Попытка такой атаки будет означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату государственности, считает Коротченко. Кроме того, у Киева нет двух важных элементов для ракеты: радиолокационной головки самонаведения и радиовысотомера.

Создать их и провести весь комплекс испытаний Киев не сможет в силу отсталости технологий и экономики.

«В перспективе ближайших 10-15 лет решить данную задачу украинскому военно-промышленному комплексу не под силу: нет ни кадров, ни опыта, ни конструкторской школы», — сказал эксперт.

По его словам, без двух важнейших компонентов ПКР говорить о реальном боевом применении «Нептуна», а тем более высокоточном поражении целей, невозможно в принципе.

«Это из серии украинского военно-политического пиара, как обычно, бездарного и разухабистого», — отметил Коротченко.

Кроме того, он подчеркнул, что у Украины нет морских судов-носителей для данных ракет. Они находятся на этапе начального проектирования.