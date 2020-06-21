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Военный эксперт предостерег Украину от атаки на базу РФ 

Майк Габриелян 10 минут назад
Атака на военно-морскую базу в Новороссийске приведет Украину к геополитической катастрофе. Об этом заявил военный эксперт Игорь Коротченко, оценивая возможное применение Киевом против России новых противокорабельных ракет, передает РИА Новости.
Ранее в незалежной прозвучало мнение, что ракета комплекса «Нептун» «может дотянуться» до кораблей в Новороссийске.
Попытка такой атаки будет означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату государственности, считает Коротченко. Кроме того, у Киева нет двух важных элементов для ракеты: радиолокационной головки самонаведения и радиовысотомера.
Создать их и провести весь комплекс испытаний Киев не сможет в силу отсталости технологий и экономики.
«В перспективе ближайших 10-15 лет решить данную задачу украинскому военно-промышленному комплексу не под силу: нет ни кадров, ни опыта, ни конструкторской школы», — сказал эксперт.
По его словам, без двух важнейших компонентов ПКР говорить о реальном боевом применении «Нептуна», а тем более высокоточном поражении целей, невозможно в принципе.
«Это из серии украинского военно-политического пиара, как обычно, бездарного и разухабистого», — отметил Коротченко.
Кроме того, он подчеркнул, что у Украины нет морских судов-носителей для данных ракет. Они находятся на этапе начального проектирования.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине порассуждали, как их новая ракета ударит по Крыму и Новороссийску.
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Армия , Видео , Игорь Коротченко , РИА Новости , Киев , Новороссийск
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