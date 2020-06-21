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Эксперт предрек Украине геополитическую катастрофу при ударе по России 

РИА Новости 2 часа назад
Военно-морская база в Новороссийске надёжно прикрыта с воздуха, попытки атаковать ее противокорабельными ракетами приведёт Украину к "геополитической катастрофе", считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил изданию "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная ракета (ПКР) Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске при его размещении на побережье Азовского моря.
"В Новороссийске расположена военно-морская база ВМФ РФ, поэтому необходимые меры ее прикрытия с воздуха гарантированно позволяют уничтожать любые атакующие цели ещё на этапе входа в воздушное пространство России", — сказал Коротченко РИА Новости.
"В практическом плане попытки атаковать Россию, либо нанести удар по российским военным объектам будут означать для Украины полную геополитическую катастрофу и утрату ее государственности", — добавил он.
По словам эксперта, у Украины нет отработанной и прошедшей весь комплекс испытаний активной радиолокационной головки самонаведения для ПКР комплекса "Нептун".
"А учитывая, что прежде украинская промышленность никогда не проектировала и не разрабатывала изделия такого класса, в перспективе ближайших 10-15 лет решить данную задачу украинскому военно-промышленному комплексу не под силу: нет ни кадров, ни опыта, ни конструкторской школы", — пояснил он.
Другим важным изделием, без которого невозможно эффективно применять ПКР, эксперт назвал специализированный радиовысотомер, обеспечивающий полёт ракеты над поверхностью моря на предельно низкой высоте. Ситуация с его разработкой на Украине аналогична ситуации с головкой самонаведения, добавил Коротченко.
"Без этих двух важнейших компонентов ПКР говорить о реальном боевом применении "Нептуна", а тем более высокоточном поражении целей, невозможно в принципе. Это из серии украинского военно-политического пиара, как обычно, бездарного и разухабистого", — отметил Коротченко.
Кроме того, он подчеркнул, что у Украины нет носителей для данных ПКР, так как катера и корветы соответствующего класса находятся на этапе начального проектирования.
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Армия , Видео , Игорь Коротченко , Журнал "Национальная оборона" , РИА Новости , Новороссийск
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