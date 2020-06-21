Коалиция США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке

Коалиция во главе США при содействии правительства Ирака уничтожила в результате авиудара три укрытия ИГ*, сообщается в пресс-релизе Совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR).

"По согласованию с правительством Ирака самолеты коалиции уничтожили три лагеря ИГ* в Вади Аш-Шай в Ирак 19 июня", — говорится в заявлении.

Согласно коалиции, Вади Аш-Шай — это сельский район в провинции Киркук, который известен тем, что там расположены укрытия боевиков ИГ*. С тех пор как иракские силы безопасности и "Сирийские демократические силы" уничтожили последний укрепленный район ИГ* в марте 2019 года, террористы начали использовать укрытия в сельских районах.

"Силы безопасности Ирака имеют тактическое превосходство против ИГ*; авиаудары помогают уничтожить цели ИГ* в местности, труднодоступной для стандартных транспортных средств… Каждый прицельный авиаудар коалиции проводится по запросу правительства Ирака, чтобы помочь добиться окончательного поражения ИГ*", — заявил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.

*Террористическая организация, запрещенная в России.