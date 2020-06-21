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Коалиция США уничтожила три укрытия ИГ на севере Ирака 

РИА Новости и ещё 3 25 минут назад
Коалиция США уничтожила три лагеря ИГ в Ираке
Фото: LCpl Andrew P. Roufs, USMC / Defense Imagery
Коалиция во главе США при содействии правительства Ирака уничтожила в результате авиудара три укрытия ИГ*, сообщается в пресс-релизе Совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR).
"По согласованию с правительством Ирака самолеты коалиции уничтожили три лагеря ИГ* в Вади Аш-Шай в Ирак 19 июня", — говорится в заявлении.
Согласно коалиции, Вади Аш-Шай — это сельский район в провинции Киркук, который известен тем, что там расположены укрытия боевиков ИГ*. С тех пор как иракские силы безопасности и "Сирийские демократические силы" уничтожили последний укрепленный район ИГ* в марте 2019 года, террористы начали использовать укрытия в сельских районах.
"Силы безопасности Ирака имеют тактическое превосходство против ИГ*; авиаудары помогают уничтожить цели ИГ* в местности, труднодоступной для стандартных транспортных средств… Каждый прицельный авиаудар коалиции проводится по запросу правительства Ирака, чтобы помочь добиться окончательного поражения ИГ*", — заявил официальный представитель коалиции полковник Майлз Кэггинс.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Армия , Ближний Восток , Войска , Исламское государство , Ирак , США
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