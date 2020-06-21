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Пентагон ищет эффективные средства борьбы с российскими ЗРК С-400 

Аргументы Недели и ещё 1 2 часа назад
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф» не дает покоя генералам из Пентагона, это в очередной раз доказывает его эффективность. Американцы ищут способы и средства борьбы с данным ЗРК. Для этого Пентагон начнет в июле в Сирии тестирование F-35, вооруженный модернизированной антирадарной ракетой AGM-88 HARM. В новой версии дальность ее действия будет увеличена до 230 км. Но даже журнал Military Review пришел к выводу, что модернизированная версия этой американской ракеты бессильна против российского ЗРК С-400.
Слабые места: американцы выявили недостатки С-400
Американские журналисты сообщают, что обновленная ракета класса «воздух — поверхность» AGM-88 HARM будет лететь значительно дальше своей предшественницы. Ее максимальная дальность полета составит 230 км. Эксперты отмечают, что этого явно недостаточно, поскольку зенитные управляемые ракеты (ЗУР) 40H6 российского комплекса ПВО «Триумф» летят на 150 км дальше. Поэтому самолетам вооруженным новыми AGM-88 HARM придется рисковать собой и заходить в зону поражения системой С-400. Не хочу расстраивать американцев, но, российская оборонка подготовила им очередной сюрприз в виде ЗУР 48Н6.
Ранее в СМИ публиковались сообщения о подготовке американского многофункционального истребителя пятого поколения F-35 к противодействию работе российского «Триумфа».
Для этих целей в июле испытательный образец самолета-невидимки F-35 должен быть доставлен из США в Израиль. Ему предстоит непростая миссия — научиться обманывать ЗРК С-400. Из открытых источников известно, что российские военные развернули дивизионы данных ЗРК на авиабазе Хмеймим и в аэропорту города Камышлы.
Янки народ азартный, они предвкушают интересную схватку американских и российских военных технологий в небе над Сирией. Эксперты за океаном считают, что данное соревнование содержит в себе значительную долю риска, но идти на него бесспорно стоит. И конечно же в Вашингтоне рассчитывают на успех. Но, цифры штука упрямая и пока они не в пользу американцев. Тестируемая ими ракета летит недостаточно далеко и слишком медленно. Она развивает скорость 2 Маха, российская 40H6 как минимум в полтора раза быстрее.
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Армия , Видео , Оружие , Пентагон
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